Altınordu'dan Barcelona'ya U12 İzmir Cup daveti

Altınordu Futbol Kulübü, 6-9 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek olan U12 İzmir Cup'a Barcelona'yı davet etti.

Altınordu Futbol Kulübü yöneticileri, nisan ayında yapılacak U12 İzmir Cup resmi davetiyesini Barcelona yetkililerine iletti. 6-9 Nisan 2023 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek U12 İzmir Cup'a şu ana kadar Juventus, Porto, Leicester City, Benfica, Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen, Fenerbahçe, Zenit, Beşiktaş, Olimpik Marsilya, FC Schalke 04, Club Brugge ve Eintracht Frankfurt katılım sağlayacağını resmi yazıyla bildirdi.

La Masia ziyaret edildi

Altınordu Futbol Kulübü Avrupa Direktörü Murat Korkmaz ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Barcelona Akademi Koordinatörü Sergi Mila'yı Barcelona Akademisi'nin yer aldığı La Masia'da ziyaret etti. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen görüşmede Barcelona Kulübü yetkilileri Altınordulu yöneticilerle yakından ilgilendi. Erbesler ve Korkmaz, görüşmede U12 İzmir Cup sunum dosyasını ve Altınordu formasını Sergi Mila'ya takdim etti. Sergi Mila, Katalan ekibine yapılan bu özel davet dolayısıyla mutluluklarını ifade etti.