Altınordu'dan gençlik aşısı

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden Altınordu, kadrosuna 4 genç takviyesi yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Gökhan Ünal tarafından; Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı sporcularından Furkan Yöntem, Mustafa Kocabaş, Mustafa Karaman ve Hasan Berat Kayalı'yı kamp kadrosuna dahil etti. 10 Ocak Salı gününe kadar Antalya'da çalışacak kırmızı-lacivertli takım, sonrasında Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.