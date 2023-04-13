Altınordu'dan Hüseyin Eroğlu'na tebrik

Lig ekiplerinden Altınordu, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Altınordu'da 10 yıl boyunca görev yapan ve birçok başarıya imza atan Hüseyin Eroğlu'nun geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisi ile yolları ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, sezonun ortasında Samsunspor'la anlaşmıştı. Eroğlu, Karadeniz ekibi ile iyi bir grafik yakalayıp dün de Süper Lig'e çıkarmayı garantiledi. Altınordu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Altınordumuzda uzun yıllar görev yaptıktan sonra Samsunspor'un başına geçen ve Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu ve ekibini tebrik ederiz. Nice başarılara Hüseyin hocam” ifadelerini kullandı.