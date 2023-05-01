Altınordu'dan kritik 1 puan

Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor'la 3-3 berabere kalarak kritik 1 puan aldı. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükseltti.

Lig'in 35. haftasında play-off'a kalma mücadelesi veren Bandırmaspor'la karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın son bölümüne 3-0'lık üstünlükle girdi. Altınordu, son 20 dakikada 3 gol buldu ve 1 puan aldı. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi puanını 34'e yükseltti ve düşme hattındaki en yakın rakibi Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını 3'e çıkarmış oldu. Karşılaşma sonrasında Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, "Bizim için altın değerinde 1 puan oldu. Oyuncularımı 3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmadıkları için kutluyorum. Önümüzdeki iki maçı iyi bir sonuçla atlatarak ligde kalma umutlarımızı devam ettireceğiz" dedi.