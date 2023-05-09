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Altınordulu Emircan Gürlük, en iyi dripling yapan oyuncular listesinde

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen 19 yaşındaki Emircan Gürlük, 23 yaş altı en iyi dripling yapan oyuncular listesinde yerini aldı.


Altınordu forması giyen Emircan Gürlük, bu sezon Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. 2003 doğumlu oyuncu golleriyle ve asistleriyle (4 gol 1 asist) takımına katkı verirken, yaptığı driplinglerle de CIES Football Observatory'un 23 yaş altı en iyi dripling yapan oyuncular listesinde yerini aldı. Yapılan son 1 yıllık raporlara göre Emircan Gürlük, yüzde 70 başarı oranı ile 12 dakika 39 saniyede bir başarılı driplinge imza attı.

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