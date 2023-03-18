Altınordulu miniklere Çanakkale menüsü

Altınordu'nun tesislerinde 18 Mart sebebiyle Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yemek menüsü olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde anlamlı bir harekete imza attı. Kırmızı-lacivertli kulüp, bugün öğlen yemeğinde Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin yediği yemeklere yer verdi. Menüde; buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek vardı. Bunu gören Altınordulu minik çocuklar, yemeklerini almak için sıraya girdi. Daha sonra masalara oturarak menülerini yemeye başlayan çocuklara 18 Mart sebebiyle Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.