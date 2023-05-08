Altınordu'n

Lig'in 36. haftasında Bodrumspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti. 34 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta 1 puan gerisinde ve bir basamak altında bulunan Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Ligin son haftasında ise Süper Lig mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Altınordu, deplasmanda Bodrumspor'la karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, müsabakayı 1-0 kaybetti ve haftayı 34 puanla 15. basamakta tamamlayarak düşme hattındaki Erzurumspor FK'nin 1 puan üstünde yer aldı. Ligin bitimine iki maç kala kırmızı-lacivertlileri zor bir dönem bekliyor. İzmir temsilcisi, düşme potasındaki rakibi olan Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, ligin son maçında ise Süper Lig'e yükselme yarışı veren Çaykur Rizespor'un misafiri olacak.