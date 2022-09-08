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Altınordu'nun 4 gencine milli davet

Altınordu’nun genç oyuncuları Sami Satılmış, İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem, Türkiye U19 Milli Takımı’nın Bulgaristan’da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Altınordu'nun genç oyuncuları Sami Satılmış, İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarının aday kadrosuna davet edildi.


Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları oynayacak. Turnuva öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Aday kadroda Altınordu A Takım'ından Sami Satılmış, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 18/19 takımından İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem de yer aldı. Futbolcularının milli davet alması üzerine açıklama yapan Altınordu Futbol Kulübü, genç oyuncularına milli forma altında başarılar diledi.



Milli takımın maç programı


Aday kadroya çağırılan futbolcular, 11 Eylül Pazar günü Erzurum'da toplanacak. 19 Eylül Pazartesi günü belirlenecek nihai kadro ise maçların oynanacağı Bulgaristan'a gidecek. Türkiye U19 Milli Takımı, 21 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'de Lüksemburg, 24 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da Azerbaycan ve 27 Eylül Salı günü saat 17.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

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