Altınordu'nun asist kralı Metehan Mimaroğlu

Lig'de 6 asist yapan Metehan Mimaroğlu, kırmızı-lacivertlilerin bu alanda en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor.

Altınordu'nun ara transfer döneminde Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon ligde Gençlerbirliği (1), Pendikspor (1), Tuzlaspor (1) ve Denizlispor (3) karşılaşmalarında toplam 6 asist yapma başarısı gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu alanda takımının en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. Ligin 29. haftasında oynanan Denizlispor müsabakasında 3 asist yaparak yıldızlaşan Metehan hakkında Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer de, “Oyuncularımızın hepsi çok çalışıyor ve istekliler. Maçtan önce Metehan Mimaroğlu ve Ali Özgün ile özel bir görüşme yapmıştım. Metehan Mimaroğlu'na ‘maçın mimarı' olacaksın demiştim, o da bugün yaptığı üç asistle maçın mimarı oldu” dedi.

Öte yandan Denizlispor galibiyetinin ardından üç gün izin verilen futbolcular, 30. haftada Eyüpspor ile oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına cumartesi günü başlayacak.