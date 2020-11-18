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Altınordu'nun eski başkanlarından Cavit İşyapan hayatını kaybetti

Altınordu’nun eski başkanlarından Cavit İşyapan, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Altınordu'nun eski başkanlarından Cavit İşyapan, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.


Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cavit İşyapan'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Gülbahçe Köyü Camisi'nden kaldırılacak.75 yaşında hayatını kaybeden İşyapan, 2 senedir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.



Altınordu'dan başsağlığı mesajı


İşyapan'ın vefatıyla ilgili açıklama yayınlayan Altınordu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Altınordu Spor Kulübü Derneği eski başkanlarından Cavit İşyapan'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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