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Altınordu'nun rakibi Adanaspor

Spor Toto 1.

Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek.


Ligde oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, 15. hafta karşılaşmasında yarın Adanaspor'u Bornova Stadı'nda ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Süleyman Abay yönetecek. Abay'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Gökmen Olgaç yapacak. İzmir temsilcisinde sakatlıkları süren Kemal, Serdar, Enes, Ali Mert ve Oğulcan yarın oynanacak olan zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertliler haftaya 21 puanla 7. basmakta girerken, konuk Adanaspor topladığı 14 puanla 14. sırada kendisine yer buldu. Zor bir maça çıkacaklarını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Adanaspor deplasmanda iyi oynayan bir ekip. Ancak kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı. Zorlu karşılaşmamda Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle: Erce, Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay, Alican, Muhammed, Atakan, Murat ve Sefa.



Başkan'dan Bakan Selçuk'a ziyaret


Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Marka Geliştirme Yönetmeni Özgür Özgürengin de katıldı. Başkan Özkan, nezaket ziyaretinin sonunda Bakan Selçuk'a 1923'den bugüne kullanılan tüm Altınordu armalarının bulunduğu özel bir çerçeve ile efsane forma hediye etti. Bakan Selçuk da İzmir'e ilk gelişinde Altınordu'yu ziyaret edeceğini belirtti.

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