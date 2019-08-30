Altınordu'nun rakibi Akhisarspor

Lig'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Altınordu, Ege derbisinde yarın Akhisarspor deplasmanında ter dökecek.

Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan 2 haftadan puan çıkarmayan Altınordu, 3. hafta karşılaşmasında ligin iddialı ekiplerinden Akhisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Fatih, Okan, Ali Mert ve Enes bu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanında kadro dışı bırakılan Enes Kubat da Akhisar kafilesinde yer almayacak. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı bulunan Bjarnason'un durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

3 bin 794 gün sonra karşılaşacaklar

Ege derbisinde karşı karşıya gelecek olan Altınordu ile Akhisarspor, 3 bin 794 gün aradan sonra resmi maçta birbirlerine rakip olacak. 2008-2009 sezonunda iki takım, o zamanki adıyla 2. Lig B Kategorisi 2. Grup'ta Akhisar'da mücadele etmiş ve müsabakadan gol sesi çıkmamıştı.

Altınordu ve Akhisarspor, o tarihten bu yana ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak.