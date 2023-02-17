İhlas Haber Ajansı

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Altınordu'nun U15 takımı depremzedeler için seferber oldu

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U15 Takımı, depremzedelere yönelik toplanan malzemelerin kolilenmesine yardım etti.


İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden bu yana bölgeye birçok kez yardım gönderdi. Bu kez de Altınordu'nun U15 Takımı, Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından, Kuşadası Belediyesi Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'nde toplanan yardımların kolilenmesine katkı sağladı. Sporcular, vatandaşların depremzedelere göndermek üzere gönderdiği kolileri görevlilerle birlikte paketledi.

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