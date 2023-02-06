Altınordu'ya bay haftası yaramadı

Lig'in 23. haftasını bay geçen ve 17 puana sahip olan Altınordu, düşme hattındaki iki takımın kazanmasıyla birlikte rakipleriyle arasında 1 puan fark kaldı.

Altınordu, Lig'in 23. haftasını bay geçerek haftayı 17 puanla tamamladı. İzmir ekibinin, maçlar oynanmadan önce düşme hattındaki rakipleri Gençlerbirliği ve Denizlispor'la arasındaki puan farkı 3 olurken, Yeni Malatyaspor'la ise 1 puan farkla bulunuyordu. Gençlerbirliği'nin Göztepe'yi, Denizlispor'un ise Bandırmaspor'u mağlup etmesiyle 3 puan kazanan iki takım, puanlarını 16'ya çıkarırken, Yeni Malatyaspor ise düşme hattında kaybeden tek takım oldu ve 16 puanda kaldı. Durum böyle olunca Altınordu ve rakipleri arasında 1 puanlık fark kaldı ve İzmir temsilcisine haftayı bay geçmek yaramamış oldu.