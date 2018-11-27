Altınordu'ya iki müjde birden

Sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Enes Kubat ile Ali Mert'ten gelen müjdeli haberler Altınordu'da teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçtan çıkardığı 13 puanla ilk 6'ya doğru çıkışa geçen Altınordu'da tedavi süreçleri devam eden Enes Kubat ile Ali Mert Aydın, çalışmalara başladı. Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ali Mert Aydın ile ligin 3. haftasında Karabükspor'a attığı gol sırasında sakatlanan Enes Kubat, takıma bir an önce katılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Kemal Rüzgar'ın da tedavisinin devam ettiğini vurgulayarak, “Enes ile Ali Mert'in aramıza katılması herkes için moral oldu. Kemal Rüzgar da kısa süre sonra bizimle olacak. Ligin ikinci yarısına tam kadro girebilmeyi hedefliyoruz” dedi.

Formayı özlediler

Formasına kavuşmak için gün saydığını ifade eden Enes Kubat, “Altınordu formasını giydiğim ilk resmi maçta gol atıp sakatlanmak, iki farklı duyguyu aynı anda yaşamama neden oldu. İyi bir tedavi süreci geçirdim ve eksiklerimi de hızlıca gideriyorum” şeklinde konuştu.

Kendisini ikinci yarıya hazırladığını söyleyen Ali Mert Aydın ise, “Temmuz ayının sonunda yaşadığım sakatlığın üzerinden dört ay geçti. Ancak artık geri dönmeme çok az bir zaman kaldı. Ligin ikinci bölümüne tam anlamıyla hazır bir şekilde başlamak istiyorum” diye konuştu.

Gençler'in rakibi Montpellier

Öte yandan, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu U19 takımı, ikinci tur rövanş maçında yarın Fransız Montpellier'e konuk olacak. İzmir'deki karşılaşmayı 4-2 kaybeden kırmızı-lacivertli gençler, üç farklı bir galibiyetle turu geçmeyi hedefliyor. Bernard Gasset Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak. Teknik Sorumlu Ekrem Kahya, maça 0-0 gibi başlayacaklarını belirterek, “Turu geçecek gücümüz, kalitemiz ve azmimiz var. Bu üç özelliğimizin bize üç farklı galibiyeti getireceğine inanıyorum” dedi.