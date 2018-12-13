Altınordu'ya Oğulcan müjdesi

Menisküs ve kıkırdak sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Altınordu'nun başarılı orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ün ikinci devreye yetişeceği açıklandı.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Altınordu'da, geçtiğimiz hafta Adanaspor ile oynanan maçtan önce Oğulcan Ülgün de idmanda sakatlanmıştı. Sağ dizinde menisküs ve kıkırdak sorunu yaşayan genç oyuncu, ameliyat masasına yattı. Ameliyatın oldukça başarılı geçtiği öğrenilirken, ameliyatı yapan Op. Dr. Bülent Zeren, Oğulcan'ın ligin ikinci devresine yetişeceğini söyledi. Oğulcan'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ülgün bu sezon 12 maçta 985 dakika forma giyerek takımın değişmez isimleri arasında yer aldı.