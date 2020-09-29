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Altınordu'yu gençleri taşıdı

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altınordu'yu genç oyuncuları Burak İnce ve Oğulcan Ülgün galibiyete taşıdı.


Lig'in 3. haftasında Boluspor'a konuk olan Altınordu, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Oğulcan Ülgün ve 87. dakikada Burak İnce kaydetti. Altınordu bu sonuçla ligdeki 3. maçında 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.



Altınordu'da gençler sahnede


Altınordu'da 16 yaşındaki orta saha oyuncu Burak İnce, geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde çıktığı 24 maçta 2 gol atarken, bu sayıyı şimdiden egale etmiş oldu. Genç oyuncu, ligin ilk haftasında Menemenspor'a ve dün oynanan maçta Boluspor'a attığı golle, gol sayısını 2'ye çıkardı. Bir diğer orta saha oyuncusu olan 22 yaşındaki Oğulcan Ülgün ise 5. sezonunu geçirdiği Altınordu A takımda ilk golünü kaydetti.

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