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Altınyıldız Classics'den İzmir'e yeni mağaza

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka’da açtı.

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka'da açtı.


Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, İzmir'deki 15'inci mağazasını İzmir Karşıyaka'da yer alan Hilltown Karşıyaka'da açtı. Yapılan bilgilendirmede; 284 metrekarelik alanda açtığı mağaza ile her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlan parçalara, takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar farklı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak.

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