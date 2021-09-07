Altınyol'da su taşkınlarına son verecek yatırım tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat'taki sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi'nde benzer sorunlarının yaşanmaması için bölgenin altyapısını güçlendirme çalışmalarını tamamladı. 3,4 milyon liralık yatırımla caddedeki yağmur sularını denize ulaştıracak altyapı sistemi oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altınyol Caddesi'nin aşırı yağışlarda su baskınına uğrayarak trafiğe kapanmasına neden olan altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için bölgede yürüttüğü çalışmaları tamamladı. 1 Haziran'da başlayan çalışmalar kapsamda caddede biriken yüzeysel yağmur suyunu toplamak için bin 140 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı döşendi. Bu çalışmalar sırasında Altınyol Caddesi'nde çift taraflı 550 metre kazı yapıldı. İZBAN Turan İstasyonu bölgesinde 45 metrelik yatay delgi geçişi ile yağmur suyunu denize ulaştıracak sistem oluşturuldu. Yağmur sularını toplamak için havuzlar yapıldı. Bu havuzlarda biriken yağmur suları yatay sondaj yöntemi ile demiryolunun altından geçecek, devamında açık kanal ile denize ulaşacak. Bu kapsamda 329 metrelik kapalı ve açık kesit kanal imalatı yapıldı. Çalışmalar 3 milyon 434 bin liralık yatırımla tamamlandı.