ALTO heyetinden İAOSB'un lisesinde inceleme

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) heyeti, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla büyük girişimler sonucu kazandırılan Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mesleki eğitimin niteliğinin artırılması bakımından Türkiye'ye örnek olan Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyarete, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, yönetim kurulu başkan vekili Hamdi Erdem, yönetim kurulu üyeleri Abbas Gidici, Şaban Atalan, meclis başkan vekilleri Şenol Dönmez, Yüksel Tezcan, meclis üyeleri, Hasan Eser, Ömür Öztürk, Seyfi Metin, Emre Yüksel ve Orhan Ulaşzade, Ege Üniversitesi Aliağa MYO Müdür Yardımcısı Bilal Taşçı, Aliağa'daki meslek liselerinin müdürleri katıldı. İzmir'in ve Türkiye'nin örnek okulları arasında yer alan, son teknoloji ile donatılmış atölyelerde eğitim verilen liseyi gezen Saka ve beraberindeki heyet, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş'tan okul hakkında detaylı bilgi aldı.

Saka:"Ekonominin gelişimi mesleki eğitimden geçiyor"

Ziyarette konuşan Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, üretimin, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimi için mesleki eğitimin önem taşıdığını belirterek, "Ülkemizde güçlü bir ekonomi ve gelecek inşa etmenin şartlarından biri nitelikli iş gücünü geliştirmektir. Bunun da yolu mesleki eğitimden geçiyor" dedi. Sanayi üretiminin omurgasını oluşturan mesleki teknik eğitimin, sanayide kullanılan sistemlere uyumlu son teknolojik imkanlarla donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip böyle okullarla gelişim göstereceğini belirten Saka, “Bugün burada Türkiye'ye örnek olabilecek bir modelin içindeyiz. Doğru proje ve doğru ekiple nelerin yapılabileceğini bugün burada gördük. Ülkemizin uluslararası rekabet şansını artırmak için mesleki eğitim sistemini, çağımızın standartlarına ulaştırarak teknolojideki değişim ve gelişmelere uyumlu yüksek nitelikli teknik insan gücü yetiştiren bir yapıya kavuşturmak gerekmektedir. Bu okulda bu vizyon doğrultusunda hareket edildiğini görmek bizleri umutlandırdı. Meslek liselerine karşı ülkemizde, ailelerde bir ön yargı var. Var olan bu ön yargıyı bu tarz okullarımız ile yıkacağımızı düşünüyorum. Buradaki öğrencilerimiz, dilerlerse Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerine gidip mühendis olarak, dilerlerse de mezuniyetin ardından çok iyi işletmelerde tekniker olarak hayatlarına devam edebiliyor. Bu vizyondaki okullar ülkemiz sanayisinin talep ve gerçekleri ile öğrencilerimizin hayallerini bir noktada buluşturarak çözüm odaklı bir sinerji yaratıyor. Bugün bu durumun başarıldığını ve gelecekte daha geliştirileceğini görmekten mutluyuz. Bu başarılı projenin Aliağa'da hayata geçirilmesi için herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum. İlçemizin de en önemli sorunlarından biri olan nitelikli teknik personel ihtiyacını gidermek adına Aliağa'da bulunan ve Aliağa'dan değer kazanan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, böyle bir anlayışa ve vizyona sahip meslek lisesini ilçemize de kazandırma çağrısında bulunuyorum. Bu noktada elimizden gelen desteği vereceğimizi de belirtiyorum” diye konuştu.

Uğurtaş: "Amacımız meslek liselerine yönelik olan önyargıyı kırmak"

Türkiye'nin geleceğini yetiştirme misyonu ile çıktıkları yolda gerek akademik kadro gerekse fiziksel donatılar bakımından Türkiye'de örnek gösterilen bir okula imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, şöyle konuştu: “Bir ülke üretmeden büyüyemez. Bu üretimin içerisinde sanayi ilk sırada yer alır. Biz, Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kendimize ülkenin en iyi eğitim veren meslek liselerinden birini hayata geçirmeyi hedef koyduk. Amacımız meslek liselerine yönelik olan önyargıyı kırmak. Tüm öğrencilerimiz gerek genel kültür dersleri gerekse endüstriyel teknik alanlardaki meslek derslerinde iddialı bir eğitim alıyor. Konuşma, yazma ve okuma seviyesinden çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olarak yetiştiriliyor. Buradan mezun olan arkadaşlarımız dilerlerse sanayide ara eleman olarak yoluna devam edebilir ya da liseden sonra ülkenin en iyi üniversitelerine girmelerini ve başarılı birer teknik eleman, mühendis olarak sanayi kuruluşlarında görevlerine başlamalarını istiyoruz. Çünkü iyi yetişmiş mühendis anlamında da açık büyük. Biz bu soruna da çözüm üretmiş olacağız. Bugün hepimiz AR-GE ve inovasyon çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Gelişmekte olan ülkelerin bu çalışmalara daha fazla yer vermesi gerekliliği ortada. Okulumuzdaki eğitim sisteminin çocuklarımızı bu yönde teşvik edecek nitelikte olmasına çok önem veriyoruz."

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 96 öğrencisi ile 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında kapılarını açtı. Tüm işletme giderleri İAOSB tarafından karşılanan Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 416 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin hepsi yüzde 100 burslu olarak okula kayıt ediliyor. Öğrencilerin eğitim-öğretim, giyim, ulaşım, yemek, kitap ve malzemeleri dahil her şey İAOSB tarafından karşılanıyor. Toplamda 40 milyon lira yatırım maliyeti olan okulun, gelecekte nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Bünyesinde 21 derslik bulunuyor. Sanayide kullanılan sistemlere uyumlu son teknolojik imkanlarla donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ayrı. Lise, 500 öğrencili bir konferans salonuna sahip. Öğrencilerin sosyal etkinliklerinde kullanılması için hazırlanmış kulüp çalışma odaları bulunuyor. Ayrıca tam donanımlı kapalı spor salonu ve açık bir basketbol sahası öğrencilere hizmet veriyor. Okul, elektrik-elektronik teknolojisi alanında endüstriyel bakım ve onarım dalı, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında mekatronik dalı ve makine teknolojileri alanı altında da bilgisayarlı makine imalatı (CNC) ve endüstriyel kalıp dallarında eğitim veriyor. Okulda 40 öğretmen bulunuyor. Öğretmenlerle birlikte toplam 50 kadrolu personel, öğrencilere hizmet veriyor.