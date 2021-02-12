ALTO'dan Aliağalı öğrencilere tablet desteği

TOBB öncülüğünde, Türkiye genelinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkânı olmayan 30 bin öğrenci için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle yola çıkarak, başlatılan kampanyaya Aliağa Ticaret Odası da katkı sağladı. TOBB ve ALTO işbirliğinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere klavyeli tabletler temin edildi. Tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul müdürleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlemesinin ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak ismi çıkan öğrencilere verilecek.

Aliağa Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen tablet teslim törenine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, Meclis Başkan Vekili Yüksel Tezcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Erim ve Şaban Atalan ile Meclis Üyesi Arif Güven katıldı.

Ertürk: "Bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırım gençlerin eğitimine sağlanacak destektir"

TOBB ile birlikte ALTO olarak her yıl yapılan eğitim yardımlarının, bu yıl içinde bulunulan şartlar nedeniyle, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim programlarına katılabilmesi için tablet dağıtımı olarak gerçekleştirildiğini belirten ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, “Sosyal sorumluluk bilinciyle, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde ile eğitim yardımı yapıyoruz. Bu yıl yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde pandemi sonrası içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyacına uygun bir yardımda bulunmak istedik. Online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet bilgisayar hediye etmeye karar verdik. TOBB ve Odamız desteklerinin yanı sıra meclis üyelerimizin de destekleri ile sağlamış olduğumuz 166 adet tablet bilgisayarı ilçemizde ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığı ile ulaştıracağız. Tabletlerin verileceği öğrencilerimizin belirlenmesi noktasında Noter huzurunda kura çekimi yaparak şeffaf bir süreç izledik. Bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımın, gençlerin eğitimine sağlanacak destek olduğuna inanarak klavyeli tabletlerimizi geleceğin teminatı olan gençlere ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son olarak projeye önemli katkılar sunan Meclis Üyesi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karaman: "Eğitime verilen yatırım en hayırlı yatırımlardan biridir"

Tablet desteği programında konuşma yapan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise, “Eğitime verilen yatırım en hayırlı yatırımlardan biridir. Hepimizin bildiği gibi pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçteyiz. Bunun için her öğrencimizin tablet ve bilgisayara ihtiyacı var. Bu noktada ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi belirlemek suretiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu katkının ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yürüttük. Böyle güzel bir projeyle ihtiyaç sahibi evlatlarımıza tabletleri vererek başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum. Bu noktada TOBB'un verdiği katkının üstüne Ticaret Odamızın da kendi katkılarıyla 166 adet klavyeli tableti ihtiyaç sahibi öğrencilerimize veriyoruz. Pandemi döneminde eğitime bu denli önemli bir katkı sağladıkları için Aliağa Ticaret Odası Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyasına katkıda bulunan Aliağa Ticaret Odası meclis üyelerine plaket verilmesinin ardından sona erdi.