İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altyapı çalışmaları bayram sonrası yeniden başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma sürecinde kent genelinde durdurduğu kazı gerektiren altyapı çalışmalarının bayramdan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.


Korona virüs salgınının ilk günlerinde aldığı kararla kentteki “kazı gereken” tüm altyapı çalışmalarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreci doğrultusunda altyapı çalışmalarına bayramdan sonra yeniden başlayacak. Karar İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin imzasının olduğu bir genelgeyle kentte hizmet veren tüm altyapı kuruluşlarına gönderildi. Genelgede, altyapı kurum ve kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda yatırımların daha fazla aksamaması ve vatandaşların beklediği altyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 27 Mayıs'tan itibaren bu kapsamdaki kazı çalışmalarının yapılabileceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.