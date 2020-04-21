İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambalaj atıkları geri dönüşüme gidiyor

Doğanın korunması ve sıfır atık için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kentin çeşitli noktalarına atık kumbaraları yerleştirmeye devam ediyor.


Plastik, karton, kağıt ve metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla atık toplama altyapısını geliştirmek için çalışan Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kent genelindeki atık kumbara sayısını artırıyor. Ambalajlı tüketim maddelerinin yoğunlukla kullanıldığı bu dönemde çevreyi korumak adına yapılan çalışmalar kapsamında, atık kumbaralarında toplanan atıklar özel araçlarla alındıktan sonra geri dönüşüme kazandırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.