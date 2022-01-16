Ameliyat zamanı, doğru tanı kadar önemli

Dr. Tunç Özdemir, çocukluk çağında sık görülen kasık fıtığı, su fıtığı, inmemiş testis ve yarım sünnet (hipospadias) gibi cerrahi hastalıkların ameliyat planlamalarında “zaman” faktörüne dikkat çekti. Bu hastalıkların bazılarında hemen ameliyat, bazılarında beklemenin gerektiğini belirten Dr. Özdemir, “Bu hastalıklarda tanının doğru olması kadar ameliyat zamanlaması da önemlidir” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Tunç Özdemir, çocukluk çağında tedavisi ameliyatla mümkün olan bazı hastalıklar ve doğru ameliyat zamanları ile ilgili bilgi verdi. Anne babaların “ameliyat” sözcüğünü duyar duymaz ciddi endişeye kapıldıklarını, ameliyat için en doğru zamanın ne olduğunu bilememekten de bu endişenin katlandığını kaydeden Dr. Özdemir, çocukluk çağının sık görülen cerrahi hastalıkları arasında, kasık fıtığı, su fıtığı, inmemiş testis ve hipospadiasın sayılabileceğini ifade etti. Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu hastalıklar arasında en sık görülen kasık fıtığıdır. Yetişkinlerden farklı olarak doğuştan gelen bir hastalıktır. Bu nedenle genellikle erken bebeklik döneminde fark edilir. Zamanında doğan bebeklerin ortalama yüzde 3-5'inde kasık fıtığı vardır. Prematürelerde daha yüksek orandadır. Kasık fıtığı, acil değilse bile acele bir şekilde ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Teşhis konur konmaz ameliyat planlanmalıdır. Çünkü kasık fıtığının boğulma riski vardır. Fıtık boğulması, erkek çocuklarda barsak delinmesi, kız çocuklarda ise yumurtalık kaybına neden olabilecek kadar önemli bir risktir. Su fıtığı, doğumdan itibaren testisin etrafında su toplanması durumudur. Genellikle torbada şişlik şeklinde görülür. Bir çocuk cerrahı tarafından, kasık fıtığı olmadığı, su fıtığı olduğu belirlendikten sonra, 1.5-2 yaşa kadar kendiliğinden geçmesi beklenir. Eğer geçmezse, ameliyat edilmelidir."

“Prematürelerin yüzde 30'unda görülüyor”

İnmemiş testis durumunun zamanında doğmuş bebeklerin yüzde 3'ünde görüldüğünü belirten Dr. Özdemir, “Bu durum prematürelerin yüzde 30'unda karşımıza çıkar. 6 ay civarında görülme sıklığı ise yüzde 1'e düşer. Dolayısı ile doğumdan sonraki 6 ay testisin kendiliğinden inme ihtimali olduğu için bebekler ameliyat edilmezler. 6 aylıkken testis torbaya inmemişse, ameliyat ile indirilmelidir. Ameliyat edilmeyen inmemiş testis; ileride testis kanseri gelişimi, testisin bozulup fonksiyonu yitirmesi, travmaya yatkınlık, iki taraflı olması durumunda kısırlık gibi sorunlara yol açar” diye konuştu.

Hipspadias sorunu

Dr. Özdemir, çocukluk çağında sık görülen cerrahi hastalıklardan birinin de hipospadias sorunu (yarım sünnet) olduğunu söyledi. Bunun, yaklaşık 300 erkek çocukta 1 görülen penis bozukluğu olduğunu ifade eden Dr. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağır ve hafif formları vardır. Bazen penis eğriliği de eşlik eder. Hipospadias bazen tek seansta düzeltilebilirken, bazen birkaç ameliyat gerekebilir. Hipospadias ameliyatı için en uygun dönem bebeklik dönemidir. Genellikle ilk ameliyatın bebek 6-12 aylıkken yapılması uygundur. İkinci bir ameliyat gerekirse de, yine 2 yaştan önce yapılıp çocukların cinsel kimliklerini kazandıkları yaklaşık 3 yaş civarı başlayan ‘fallik dönem' öncesinde cerrahi tedavinin tamamlanması amaçlanır. Bu ameliyatlar da günübirlik olarak yapılır, ameliyatı yapılan çocuk birkaç saat sonra evine gider.”