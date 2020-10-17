Ameliyattan konuşarak çıktı

Ameliyat sırasında kendisini ameliyat eden doktorlarla sohbet eden Kadir Uçar'ın beynindeki 6 santimlik tümör de başarıyla alındı.

İzmir'de market işleten evli ve 3 çocuk babası Kadir Uçar, 12 yıl önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hekime başvurdu. Yapılan tetkiklerde Uçar'ın beyninde tümör olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınan hasta, uyanık kraniotomi yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sonrası beynindeki tümörden kurtuldu; ancak konuşma güçlüğü yaşamaya başladı. Bu ameliyattan 4 yıl sonra beynindeki aynı bölgede tekrar tümör oluşumu tespit edilen hasta, uyanık beyin ameliyatına alındı. Ameliyat sonrası Kadir Uçar'ın konuşma bozukluğu daha da şiddetlendi.

Ameliyat sırasında sohbet ettiler

Aradan geçen 8 yılda beynindeki konuşma merkezi üzerinde yeniden tümör oluşumu tespit edilen Kadir Uçar, Medicana International İzmir Hastanesinde yapılan tetkiklerinin ardından Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Op. Dr. Evren Sandal tarafından ameliyata alındı. Beynindeki tümör hastanın konuşma merkezi üzerinde olduğu ve yapılan işlem sırasında bu merkezin etkilenip etkilenmediğini denetlemek için hasta ameliyat boyunca uyutulmadı. Uyanık kraniotomi olarak adlandırılan operasyon sırasında, operasyonu gerçekleştiren hekimleriyle sohbet eden Kadir Uçar, 2,5 saat süren ameliyatın bitiminde beynindeki 6 santimetrelik tümörden kurtuldu.

Ameliyattan konuşması düzelmiş olarak çıktı

Tümörün konuşma merkezine yaptığı baskı etkisi ortadan kalktığı için Kadir Uçar'ın ameliyat sonrası konuşmasının düzeldiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, "Konuşma merkezi çok komplike bir alan. Konuşmamızı sağlayan bir motor merkez var; ayrıca konuşulanı algılamamızı ve anlamamızı sağlayan bir duyusal kısım var. Bu alanlar arasında da beyin lifleriyle karmaşık bir bağlantı kompleksi var. Bu tür ameliyatlarda, bağlantı liflerinin ya da konuşma merkezinin direkt etkilenmesine bağlı olarak çeşitli konuşma bozuklukları olabiliyor. Bu durum, hiç konuşamama ya da konuşulanı anlayıp, anlamsız konuşma gibi bozukluklarla karşımıza çıkabiliyor. Bu hastamızda ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık ve hasta ameliyattan çıktığında artık herkes gibi konuşabiliyordu" şeklinde konuştu.

İlk iş oğluyla konuştu

Yaşadığı konuşma bozukluğu nedeniyle zor yıllar geçirdiğini ifade eden Kadir Uçar, hemen herkes gibi konuşabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ameliyatın hemen ardından oğlumu aradım ve konuştuk. İyi olduğumu söyledim. Oğlum konuşabildiğimi görünce şaşırdı ve bir o kadar da mutlu oldu. Umarım artık bu geçirdiğim son ameliyat olur. Hekimlerime teşekkür ediyorum" dedi.