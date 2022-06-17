Amerikalı öğrenciler yaz okulu için İzmir'e geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ndeki Northestern Üniversitesi öğrencileri, yaz okulu çerçevesinde İzmir'e geldi. Amerikalı öğrenciler, Yaşar Üniversitesinin konuğu olarak hem örnek derslerle bilgi aldı hem de kültür turlarıyla İzmir'i tanıma fırsatı buldu.

Yaşar Üniversitesi, iş birliği çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ndeki Northestern Üniversitesinden 15 öğrenci ve 2 eğitimciyi yaz okulu çerçevesinde İzmir'de ağırladı. İzmir'de şehir turu yapan öğrenciler; Atatürk Müzesi, Kemeraltı Çarşısı, Çeşme, Efes Antik Kenti ve Şirince'yi gezdi. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında şefler eşliğinde karnıyarık ve pilav yapmayı öğrenen öğrenciler, Türk mutfağını deneyimleme fırsatı buldu.

Konuk üniversiteliler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, DYO Boya Fabrikasına kurumsal ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk Yaşar Kampüsünde Türk edebiyatı, klasik müzik, Türk mimarisi gibi dersler alan gençlere yaz okulunun sonunda Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer katılım sertifikalarını verdi.

Northestern Üniversitesinde endüstri mühendisliği eğitimi alan Samantha Yip, İzmir'e bir daha gelmek istediğini söyleyerek “İzmir'i çok sevdim. Dersler gerçekten ilginçti. İzmir'de çok fazla farklı kültür olduğunu öğrendik. İzmir'in turizmi, mimarisi ve yemek kültürü hakkında bilgilendik. Yani bir hafta içinde İzmir'in pek çok farklı yönünü keşfettik. Kampüs çok güzel, buradaki insanlar gerçekten iyi, herkes çok misafirperver” diye konuştu.

Öğrencilerden Charles Schetter ise “Bence harika bir yer, kampüs gerçekten çok güzel. Bu bölgeyi ve kampüs ortamını çok sevdim. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum ve burada her yere yürüyerek gidebilmek harika. Derslerde, daha önce asla bilemeyeceğim bazı bilgileri öğrendim” dedi.