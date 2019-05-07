Anadolu Yıldızı-2019 başladı

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, 8 ülkeden 16'sı yabancı toplam 66 gözlemcinin katılımıyla, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir Menemen Dumanlı Dağ'da gerçekleştirilecek. Tatbikata; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik arama kurtarma unsurları katılacak.

İzmir'de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, Konak Ordu Evi'nde yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurlarının katılımıyla, Ege Denizi ve İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağ'da yapılacak Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, iki aşamada yapılacak.

TSK arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmesi amaçlanan tatbikata, 8 ülkeden 16'sı yabancı toplam 66 gözlemci katılacak.

İlk safha uluslararası sularda

Anadolu Yıldızı-2019'un 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek ilk aşaması, Ege Denizinde İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde yapılacak. Senaryoya göre batan ve yanan bir kuru yük gemisinin yardım talep etmesi üzerine gemide bulunan kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek. Düzenlenecek arama kurtarma operasyonuna Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 2 arama kurtarma gemisi ile 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri ile KKTC'den de 1 sahil güvenlik botu katılacak.

Kara safhası

Tatbikatın ikinci aşaması ise 9 Mayıs Perşembe günü İzmir Menemen Dumanlı Dağ'da gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2019'un kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. 156 ihbar hattına gelen yardım talebi üzerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına; Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.