Anal fist?l tedavisinde m?h?rleme y?ntemi

Ye?inboy, ?Ameliyat?n temel prensibi anal fist?l kanal?n?n saptan?p mekanik temizli?i yap?ld?ktan sonra lazer enerjisiyle fist?l yolunun yak?larak ?m?h?rlenmesi'dir. Lazer y?ntemi anal fist?l tedavisinde standart olma yolunda ilerliyor? dedi.

Kent Bayrakl? T?p Merkezi Genel Cerrahi Uzman? Op. Dr. Emin Ye?inboy anal apseli her d?rt ki?iden birinde fist?l geli?ebildi?ini ifade etti. Ye?inboy, cilt ve ba??rsak aras?nda normalde olmamas? gereken bir ba?lant?n?n (kanal?n) olu?mas?na fist?l denildi?ini hat?rlatt?. Ye?inboy, anal fist?l?n, ba??rsa??n son k?sm? ile an?s ?evresindeki deri aras?nda geli?en t?nel ?eklindeki anormal yap?lar oldu?unu, genellikle an?s ?evresindeki bir enfeksiyonun sonucu olarak geli?en apse nedeniyle ortaya ??kt???n? kaydetti.

Anal fist?l tedavisinin genel cerrahinin en komplike hastal?klar?ndan biri oldu?unu s?yleyen Op. Dr. Ye?inboy, ??yle konu?tu: ??lk ameliyat sonras? tam iyile?me oran? t?bb?n t?m ilerlemelerine kar??n y?zde 70 civar?ndad?r. Anal fist?l ?st ba?l??? alt?nda hastal???n farkl? ?ekillerdeki anatomik yerle?imi cerrahi ba?ar?s?zl???n en ?nemli etkenidir. Cerrahi giri?im s?ras?nda, sfinkter (makat? kontrol eden kas) kaslar? aras?nda yer alan apse bo?lu?unun yeterince bo?alt?lamamas? veya yan yollar?n saptanamayarak, enfeksiyonun oralardan yoluna devam etmesi ba?ar?s?zl??? etkileyen birincil nedenler aras?ndad?r. T?bbi uygulamalarda laser her ge?en g?n kendisine yeni uygulama alanlar? a??yor. Nitekim 2010'lu y?llardan itibaren 1470 nm dalga boyu ve 10 W-12 W g?c?nde lazer sondas? kullan?larak yap?lan FiLaC (Laserli Fist?l Kapatma ameliyat?) ba?ar? oran? gittik?e y?kselmektedir. Ameliyat?n temel prensibi anal fist?l kanal? saptan?p, kanal?n mekanik temizli?i yap?ld?ktan sonra lazer sondas?yla 10W g?c?nde sal?nan lazer enerjisiyle fist?l yolunun yak?larak ?m?h?rlenmesidir'. Lazer enerjisinin d???k infiltrasyon ?zelli?i sfinkter kas? ?zerinde travma olas?l???n? azaltmakta, bu durum da ameliyat?n en ?nemli komplikasyonu olan enkontinans (ka??rma- tutamama) riskini azaltmaktad?r. Ameliyat s?resi ortalama 20 dakikad?r. Ameliyat sonras? hastan?n a?r? yak?nmas? minimal d?zeydedir. D??k?lamada herhangi bir sorun olmamaktad?r. ?abuk yara iyile?mesi ameliyat?n en ?nemli art?lar? aras?ndad?r. ?evre doku anatomik yap?s?nda b?y?k bir de?i?ime yol a?mamas?, olas? bir n?ks durumunda, ikinci ameliyat? teknik olarak zorla?t?rmamaktad?r. Lazer ile ikinci bir giri?imi m?mk?n k?lmaktad?r. Uzun y?llara dayanan bir uygulama olmamas? nedeniyle, hen?z ?ok say?da hasta takibinin olmamas?, ?imdilik bilimsel bir dezavantaj olarak de?erlendirilebilir. Bu dezavantaja kar??n lazer y?ntemi anal fist?l tedavisinde standart olma yolunda ilerliyor.?