"Andropoza giren erkeklere yanlışlıkla depresyon tanısı konuluyor"

Dr. Evren Işık, erkeklerin andropoza bağlı gelişen duygu durum değişikliklerinin altta yatan nedenlerinin çok iyi araştırılması gerektiğini söyledi. Op. Dr. Işık, andropoza giren erkeklere yanlışlıkla depresyon tanısı konulduğunu ve ağır depresyon ilaçları verildiğini kaydetti.

Andropoz dönemi, erkeklerin cinsel hayatlarında problemler oluşturulmasının dışında depresif duygu durum değişikliklerine de neden olabiliyor. Dr. Evren Işık, testosteronun iyi üretilmesinin, cinsel fonksiyonları olumlu yönde etkilemesi dışında kişinin duygu durumunu ve bilişsel fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Op. Dr. Işık, "Testis fonksiyonlarının yavaş yavaş azalmasıyla beraber kişide cinsel problemler oluşmaya başlıyor. Bu problemler başlarken kişinin psikolojisinin de değiştiği gerçeği göz ardı ediliyor" dedi.

Andropoz dönemiyle psikolojilerinde değişimler yaşayan erkeklerin soluğu psikiyatri kliniğinde alıyor olmalarını doğru bulmadığının altını çizen Op. Dr. Işık, testosteron seviyesi düşük olan erkeklere yanlışlıkla depresyon tanısı konulduğunu ve ağır depresyon ilaçları verildiğini ifade etti. Op. Dr. Işık, "Psikolojik problemler yaşayan orta ve ileri yaştaki erkekler psikiyatri kliniklerinde depresyon tanısı konularak ağır depresyon ilaçları ile tedavi edilmek isteniyor. Bu tür hastalara, sebebe yönelik sorgulamalar yapılmalı ve eş zamanlı olarak kişide cinsel problemler olup olmadığı da mutlaka sorulmalı. Kişilerin detaylı kan tetkiklerine ve özellikle açlık testosteron düzeyine bakıldığı takdirde aslında sorunun testosteron eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılacaktır" diye konuştu.

Sertleşme problemi yaşayan hastaların duygu durumlarını da sorgulayan Op. Dr. Işık, bu tür hastalarda depresif duygu durum değişikliği bulgusu varsa testosteron düşüklüğü ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi. Op. Dr. Işık, "Hastanın testosteron seviyesi düşük olarak tespit edildikten sonra buna yönelik tedaviler uygulanıyor ve hastanın sertleşme problemiyle beraber psikolojisinin de düzeldiği net olarak görülüyor" dedi.

Kişilerin psikiyatri kliniklerinde ağır depresyon tedavileri almasına gerek kalmadan doğru tanı ve tedavi şekli ile sağlıklarına kavuşabileceğini belirten Op. Dr. Işık, hastaların testosteron seviyelerinin normale getirilmesinin cinsel sağlık kadar ruh sağlığı için de gerekli olduğunu iletti.

Uyguladıkları tedavilerle yanlış depresyon tanısını da ortadan kaldırdıklarını ifade eden Op. Dr. Işık, şöyle devam etti:

"Vücutta testosteron eksikliği bazı depresif duygu durum bozukluklarına sebep olabilir; ama bu özellikle psikiyatri kliniklerinde uzun süre tedavi edilmeyi gerektirecek ağır bir depresyon hali değildir. Gerekli tedaviler uygulandıktan ve testosteron düzeyi normale getirildikten sonra hastaların andropoza bağlı psikiyatrik problemleri de kolaylıkla tedavi edilmektedir."