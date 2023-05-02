Anık'tan AK Parti'li Şanlı'ya kravat jesti

AK Parti İzmir Milletvekili adayları, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ömür Şanlı'ya TBMM amblemli kravat hediye etti.

Geçtiğimiz gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, milletvekili adayları Şebnem Bursalı, Mehmet Sadık Tunç ile birlikte İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ziyaret gerçekleştiren AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Ömür Şanlı, beraberindeki heyet ile birlikte taksici esnafının talep ve önerilerini dinledi. Oda başkanı Celil Anık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari araçlar için uygulanacak ÖTV müjdesini yıllardan bu yana beklediklerini belirterek "ÖTV indirimi bizim için çok önemliydi. 2016 yılında bir sefere mahsus verilmişti. Çünkü biz otomobil grubu olarak, taksici olarak yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten de çok yüksekti. Bu bizim için can suyu oldu. Bizim için bayram diyebilirim. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Araçların yenilenmesi vatandaşlarımız için de büyük avantaj"

AK Parti'nin 21 yıllık iktidar döneminde birçok çalışmayı hayata geçirdiğini belirten Dağ, "En son şoför esnafımızla ilgili ÖTV meselesi vardı. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde ifade etmişti. Bu müjdeyi sizlerle Cumhurbaşkanı'mız paylaşmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte, araçların yenilenmesi ve bizlerin daha rahat daha konforlu bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmesine büyük bir fırsat sağlayacak" dedi.

"Seçilsem de seçilmesem de takipçisi olacağım"

Başkan Celil Anık ve taksicilerden, Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı Togg'un taksicilere de verilmesi ve ÖTV indiriminin tek seferlik değil sürekli olması yönünde talepler alan Şanlı, milletvekili seçilse de seçilmese de konuyu Ankara'ya taşıyacağını ve gerekli girişimleri sağlayarak taksici esnafının nefes alması için çalışacağını vurguladı.

"Yemin töreninde de bu kravatı takacağım"

Ziyarette, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Şanlı'ya TBMM amblemli kravat hediye ederken, “İnşallah milletvekilliği yemin töreninde de bu kravatı takarsınız” dedi. Öte yandan Şanlı ise, hediye edilen kravatla birlikte Ankara'da esnafın temsilcisi olacağı sözünü verdi.