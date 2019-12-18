Ankara'nın kuraklık analizi İran'da en iyi makale seçildi

Öğretim Üyesi Mir Jafar Sadegh Safari, İran Urmia Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası ve 4. Ulusal İran Sulama ve Drenaj Kongresinde (INCIID2019), en iyi makale ödülünü aldı. Öğretim Üyesi Mir Jafar Sadegh Safari, Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde yakın gelecekte aşırı kuraklık yaşanabileceğine dikkat çekti.

Öğretim Üyesi Mir Jafar Sadegh Safari'nin "Ankara'nın Kuzeybatı Meteorolojik Kuraklık Analizi" başlıklı makalesi, İran Urmia Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası ve 4. Ulusal İran Sulama ve Drenaj Kongresinde (INCIID2019), en iyi makale ödülünü aldı. İklim değişikliğine uyum süreçlerinin ele alındığı kongrede, Dr. Öğretim Üyesi Mir Jafar Sadegh Safari, Ankara'nın Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde yakın gelecekte aşırı kuraklık yaşanabileceğine dikkat çekti.

Kuraklığın, bilim insanları tarafından her zaman komplike bir olay olarak kabul edildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Mir Jafar Sadegh Safari, kuraklığın genellikle 5 sınıfa ayrıldığını söyleyerek, "Tüm kuraklıklar yağışların zaman ve konuma bağlı normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucunda meydana gelir. Kuraklıklar genellikle beş sınıfa ayrılır; bunlar sırasıyla meteorolojik, tarımsal, hidrolojik, sosyo-ekonomik ve ekolojik kuraklıklar olarak tanımlanır. Dolayısıyla şimdiye kadar kuraklığı ölçmek, tanımlamak ve tahmin edebilmek için birçok endeks ve gösterge geliştirilmiştir" dedi.

İklim değişikliğinin etkisine ilişkin kuraklık analizinin son yıllarda bilim insanlarının ilgi odağı haline geldiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Safari, ödül alan makalesi hakkında bilgi verdi. Safari, "Çalışmamda Ankara'nın kuzeybatısında bulunan iki meteoroloji istasyonunda, 1971 ve 2016 yılları arasındaki verileri kullanarak meteorolojik kuraklık analizi üzerine çalıştım. Nallıhan ve Beypazarı istasyonlarındaki mevcut yağış ve sıcaklık verilerini değerlendirerek yakın gelecekteki iklim dönemi için öngörüde bulundum. Yapılan hesaplamalar, 2029-2040 döneminde Beypazarı ve Nallıhan istasyonlarında aşırı kuraklık olayının gerçekleştiğine işaret ediyor. Buna göre bu bölgelerde önümüzdeki dönemlerde sıcaklık daha da artacak. Mevcut modeller gelecek yağış miktarını daha yüksek gösteriyor ancak görünen o ki gelecekte yağmur miktarı da ciddi anlamda düşecek. diye konuştu.