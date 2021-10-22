Anlaşma tamam, grev iptal

İzmir’de grevin başlamasına saatler kala metro ve tramvay çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanırken, Metro A.
İzmir'de grevin başlamasına saatler kala metro ve tramvay çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanırken, Metro A.Ş.'de en düşük personel maaşı 4 bin 729 TL oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodem-Sen) ile bu iş yerinde yetkili olan Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki 9. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, grevin uygulanacağı saatlere dek devam ederken, taraflar arasında anlaşma sağlandı.
Kök ücretlere ilk 6 ay içi 32 TL brüt artış, ikinci 6 için 15 TL brüt artış, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de enflasyon artı yüzde 1'lik artış olduğu öğrenildi.
İzinler 3 gün arttırılırken, çalışanlara her toplu iş sözleşmesi döneminde bin 500 TL banka promosyonu da verilecek. İmzalanan sözleşmeye göre, gece çalışmaları yüzde 100 artarken, bayramlarda çalışma ise 1 yevmiyeden 3 yevmiyeye çıkarıldı.
İşçilerin alacakları maaşlar
Açıkladığı rakamlara göre, çalışanların alacakları yeni net maaşlar ise şu şekilde oldu: “Baş trafik kontrolü 7 bin 637 TL, trafik kontrolü 7 bin 564 TL, haberleşme işçisi 6 bin 901 TL, istasyon şefi 6 bin 840 TL, sürücü vardiya sorumlusu 6 bin 739 TL, araç ve SBT teknikerleri 6 bin 678 TL, sürücüler 6 bin 534 TL, istasyon operatörleri 6 bin 182 TL, araç ve SBT teknisyenleri 6 bin 146 TL, muhasebe çalışanları 6 bin 90 TL, vezne, satın-alma birimindekiler 5 bin 924 TL, hat işçileri 5 bin 856 TL, makasçılar 4 bin 804 TL, servis hizmetleri 4 bin 729 TL.” Net maaşlar, ikramiye dahil hesaplanırken, bu hesaplamaya AGİ, eğitim, çocuk ve gece çalışma ücretleri ise dahil edilmedi.