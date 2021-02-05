Anne şefkatiyle doğum operasyonu

Dr. Nihan Ünver Akar oldu.

İzmir'de 37 haftalıkken dünyaya gelen Yağmur ve Cihan Çakar'ın Atlas ismini verdiği bebeklerinin sağ kasığında fıtık olduğu anlaşıldı. Vakit geçirmeden ameliyat olması gereken 3 günlük bebek, Medicana International İzmir Hastanesinde, kendisi de 8,5 aylık hamile olan Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından doğum iznine ayrılan Op. Dr. Akar, kasık fıtıklarının çocuklarda en sık görülen ameliyat sebeplerinden biri olduğunu, doğru ve zamanında müdahale ile bebeklerin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Zamanından önce doğan bebeklerde görülme ihtimali yüksek olan kasık fıtığı, 37 haftalık ve 2 kilo 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Atlas bebeğin, sağ kasığındaki şişlikle kendisini gösterdi. Bir an önce ameliyata alınması gereken Atlas Çakar'ın yapılan doğum kilosu kontrolleri ve anestezi muayenesinde ameliyatına engel bir durum olmadığı görüldü.

Ameliyatın ardından doğum iznine çıktı

Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli, kendisi de 8,5 aylık hamile olan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar'ın ameliyata aldığı henüz 3 günlük Atlas bebek, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Bir gece hastanede kalan bebek, 4 saat sonra beslenmeye başladı. Anne Yağmur ve baba Cihan Çakar, kısa süren endişelerinin yerini mutluluğa bıraktığını ifade ederek, taburculuk işlemlerini gerçekleştirerek evlerinin yolunu tuttu. Op. Dr. Nihan Ünver Akar ise ameliyatın tamamlanmasının ardından doğum iznine ayrıldı.

Her 100 çocuktan 1-4'ünde görülüyor

Kasık fıtıklarının çocuklarda en sık görülen ameliyat sebeplerinden birisi olduğunu ve çocuklarda kasık fıtığı görülme sıklığının yüzde 1-4 arasında olduğunu belirten Op. Dr. Nihan Ünver Akar, “En sık 0-2 yaş grubunda ortaya çıkmakla birlikte daha büyük yaşta da görülebilir. Zamanından önce doğan (prematüre) bebeklerde fıtık görülme sıklığı daha yüksektir. Çocuklardaki kasık fıtıkları karın içi basıncın arttığı herhangi bir durum (ıkınma, kabızlık, astım gibi akciğer problemleri nedeniyle çok öksürme, çok ağlama) sonucu meydana gelebilir. Kızlarda sıklıkla yumurtalıklar ve tüpler fıtık içerisinde girerken erkeklerde bağırsaklar fıtık kesesi içerisinde görülebilir” dedi.

Tedavi sadece cerrahi

Fıtık oluştuktan sonraki tedavinin cerrahi olduğunu, cerrahinin zamanının ise “yarı acil” olarak tanımlandığını kaydeden Op. Dr. Nihan Ünver Akar, “Yani çocuk fıtık haricinde sağlam sağlıklı olduğu en yakın zamanda ameliyat olmalıdır. Çünkü fıtık kesesi içerisine girebilecek olan bağırsak eğer karın içerisine geri dönemezse kese içerisinde sıkışarak kanlanması bozulur. Kanlanması bozulan bağırsak bir süre sonra şişmeye başlar ve zamanında müdahale edilmezse bağırsak delinerek çok daha ciddi hatta hayati tehlike yaratabilecek bir tablo meydana gelir. 2 aylıktan küçük hastalar, olası solunum problemleri açısından anestezi sonrası gözlem amaçlı bir gün hastanede takip edilebilir. Daha büyük çocuklarda hastanede yatmak genellikle gerekli değildir. Bir hafta içerisinde çocuk normal hayatına döner” diye konuştu.