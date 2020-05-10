Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı

Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'ndaki anma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün en büyük anamızın manevi huzurundayız” dedi. Anneleri sadece bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, annelerin ve tüm kadınların eşit bireyler olması için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Anneler Günü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, kabri başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile beraber ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na çiçek konulduktan sonra İstiklal Marşı söylendi ve saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Her Anneler Günü'nde kaybettiğimiz annelerimiz için de içimiz buruktur. Bugün en büyük anamızın, en büyük kaybımızın manevi huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bize armağan etmiş bir annenin huzurundayız. İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kurucusu hem kurtuluşu olmuştur. İzmir her daim bunun sigortası ve güvencesi olmaya devam edecektir. İzmir'in en büyük gurur kaynaklarından biri de Atamızın emaneti olan annesinin kabrinin Karşıyaka'da, İzmir'de olmasıdır” diye konuştu. Anneleri bir gün anmanın yeterli olmadığını vurgulayan Soyer, “Annelerimizin ve tüm kadınların bu toplumda eşit bireyler olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Kullandığımız dilden başlayarak bu konuda çok geride olduğumuzu bilmemiz gerek. Işığımız, aydınlatıcımız Mustafa Kemal Atatürk. Yine onun ışığından faydalanarak kadın erkek eşitliği konusunda yapacağımız çok iş var” sözlerine yer verdi.

Anne kız koştu

Karşıyaka Belediyesinin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu'na ise bu yıl sembolik olarak iki kişi katıldı. Anne kız Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı'ndan başladıkları dört kilometrelik koşuyu Zübeyde Anıt Mezarı'nda tamamladı. Madalya töreninde Serap Güllü ile kızı Dilara Bukova'ya madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay takdim etti. Törenden sonra Soyer ve Tugay Karşıyaka'da annelere sardunya dağıttı.

Sardunya dağıtımı sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü'nde anneleri sevindirmek ve zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek için küçük üreticiden aldığı sardunyaları dağıtmaya başlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığının kooperatifler üzerinden yaptığı organizasyon küçük üreticiyi rahatlattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zor günler yaşayan seyyar çiçek satıcıları da ücret karşılığı dağıtımda görevlendirilerek desteklendi. Bugün sardunya dağıtımına eşlik eden Roman müzisyenler de balkonlara çıkan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Kültür Sanat Daire Başkanlığının koordinasyonunda üstü açık araçlarla dolaşan müzisyenler sokakları şenlendirdi. Anneler sevinirken sokak ekonomisinin önemli bir parçası olan seyyar çiçekçiler ve müzisyenler de projenin parçası oldu. Sosyal Projeler Daire Başkanlığına bağlı Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'de sokak ekonomisini güçlendirmeye devam edecek.