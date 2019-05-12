Anneler Günü'ne konserli kutlama

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen Anneler Günü'nde anneler ve çocuklarına özel etkinlikler gerçekleştirildi. Çekilişler, yarışmalar ve konserlerle renklenen Anneler Günü renkli görüntülere sahne oldu. MaviBahçe Jazz Korosu konseri kent meydanında İzmirli anneler ve çocuklarının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Koro Şefi Cumhur Bakışkan eşliğinde söylenen şarkıların birçoğuna izleyiciler de eşlik etti.

Profesyonel eğitmenler bebek bakımı ve doğum sürecini anlattı

Profesyonel eğitmenler ve doğum koçları çocuk katında düzenlenen seminerlerde ile bebek bakımı ve doğum konularında önemli bilgiler aktardı. Eğitmen Alevhan Koyuncu ‘Bluuh Baby Spa ile Bebek Masajı' , Eğitmen Ayşe Öner ‘Mustela ile Bebek Banyosu ve Bakımı', Doğum Koçu Burcu Geneş ‘Doula-Doğum Koçluğu konularında seminer verdi.