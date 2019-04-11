Anneler ve çocukları birlikte okuyorlar

Seferihisar Ulamış Ortaokulu öğrencileri ve anneleri, Türkçe öğretmenleri Evrim Ocakçı'nın kurucusu olduğu "Annemle 20 dakika" eTwinning projesi kapsamında birlikte kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Anneler ve öğrenciler bu kez "Bir yazarla tanışıyorum" etkinliğinde şair ve yazar Melek Özlem Sezer ile buluştu.

Ulamış Ortaokulu öğrencileri model alarak öğreniyor. Hem aileleri ile verimli zaman geçiriyor hem de teknolojinin zararlı etkilerinden uzaklaşıyor. "Annemle 20 Dakika" eTwinning projesi kapsamında öğrenciler ve anneleri televizyon, tablet, bilgisayar, telefonu kapatıp her akşam 20 dakika kitap okuyorlar. Öğrenciler öğretmenlerinin belirlediği yaşlarına uygun kitapları okurken anneleri de yine rehber öğretmenlerinin belirlediği çocuk gelişimi ve anne - çocuk iletişimi ile ilgili kişisel gelişim kitaplarını okuyorlar. Veliler hem çocuklarına örnek oldukları hem yeni bilgiler öğrendikleri için ve çocuklarını biraz olsun teknolojinin zararlarından korudukları için kendilerini şanslı hissediyor.

33 şehir 2 ülkede uygulanıyor

Okulun Türkçe öğretmeni Evrim Ocakçı, “Bizler öğrencilerimizin model alma yoluyla kitap okuma alışkanlığı kazanmasına ve aileleri ile kaliteli vakit geçirmelerine öncülük ettiğimiz için gururluyuz. Kitap ve okuma sevgisi, yazmanın ve okumanın büyüsü konularında öğrencilerimizi ve annelerimizi aydınlatan yazarımız anlattığı masallarla da kalplerimize taht kurdu. Okumak ve yazmak üzerine sorularını soran öğrenci ve annelerimizi açıklayıcı cevaplarıyla yepyeni düşünce kapılarını açan yazarımızla birlikte olan annelerimiz; yaşamlarında ilk kez bir yazarla tanıştıklarını ve sohbet ettiklerini söyledi. Bu projenin tüm etkinlikleri ve yazar buluşmasının yaşamlarında büyük bir fark oluşturduğunu ifade ettiler. Öğrencilerimiz ise okuma sevgilerinin ve kitaplara ilgilerinin bir kat daha arttığını bu anılarını hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi. Söyleşimiz kitaplara, okumaya ve yazmaya büyük bir ilgi, merak, sevgi uyandırdı. 33 şehir 2 ülkede uygulanan projemizle okuma sevgisi ve alışkanlığının kazanılmasında ülkemizde öncülük ettiğimiz için çocuklarımız ve aileleri adına mutluyum, gururluyum” dedi.