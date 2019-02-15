Anneleri hamur işi yapmayı öğretti

Çeşme eğitiminde İzleme, Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında, Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü'nde yapılan "Çeşme'de yöresel hamur işleri" etkinliğinde, öğrencilerin anneleri çocuklarına yöresel hamur işi yapmayı öğretti.

Anneleri ile birlikte oklavayla yufka açan öğrenciler, uygulamalı olarak Çeşme'ye özgü hamur işleri yaptı. Öğrencilerin de annelerinin de memnun kaldıkları etkinliğe Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katılarak oklavayla yufka açtı. Öğrenci velileriyle de bir süre sohbet eden Çöker, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle birlikte, pişirilen yöresel hamur işlerinin tadına baktı.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Velilerimizi sanatsal, kültürel her alanda çocuklarımızla birlikte etkinliklere dahil edip, eğitimin paydaşı yapmak için çalışıyoruz. Yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin anneleri ile yöresel hamur işleri için bir araya gelmesi gibi. Veli akademisi çalışmalarımıza bu farklı örnekle renk kattıkları için emeği geçenleri kutluyorum" dedi.