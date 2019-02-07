Annelerini 24 yerinden bıçaklayan kız kardeşler yeniden hakim önünde

İzmir'de annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmekten 10 ve 20 yıl hapis cezası alan kız kardeşler, Yargıtay'ın "makul oranda indirim yapılmadığı" gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından tahliye edildikten sonra yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de "kötü yola zorladığı" iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yargılandıkları Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyda P. (25) ve 10 yıl hapis cezası alan Beyza P.'nin (23) yeniden yargılanmasına başlandı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin cezada "makul oranda" bir indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozduğu davada kız kardeşler, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Beyza P. ile Şeyda P., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ve sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Yargıtayın bozma kararı okunurken, Şeyda P. ve Beyza P. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti Gülseren Süngü'nün annesi Cevriye Süngü ile babası Kasım Süngü'ye bozma kararına uyup uymadıklarının sorulması sebebiyle yazılan talimata cevap verilmesinin beklemesine karar vererek, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P., 2013 yılında anneleri Gülser Süngü'yü evlerine tanımadıkları erkekleri getirdiği ve kendilerini de “kötü yola zorladığı” iddiasıyla önce elektroşok cihazıyla bayılttı, sonra da 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hazırlanan iddianamenin ardından Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şeyda P. 20 yıl, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Beyza P. ise 10 yıl hapis cezası aldı. Genç kızların avukatının itirazı sonrası dosyayı görüşen Yargıtay 2. Ceza Dairesi, cezada “makul oranda” bir indirim yapılmadığını belirterek kararı bozdu. Verilen kararın ardından davanın görüldüğü Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu kardeşleri 28 Kasım'da tahliye etti.