“Annemin Yarası”na Aliağalı sinemaseverlerden tam not

Başrollerini Ozan Güven, Belçim Bilgin, Meryem Uzerli, Okan Yalabık ve Bora Akkaş'ın paylaştığı “Annemin Yarası”, Aliağalı sinemaseverlerden tam not aldı.

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Aliağa'da Sinema Günleri”, yoğun ilgiyle devam ediyor. Türk sinemasının seçkin yapımlarını Aliağalılarla buluşturan Aliağa Belediyesi, dram türündeki “Annemin Yarası”nı dev ekranda sinemaseverin beğenisine sundu. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında kurulan 800 metre kare kapalı alana sahip Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde gösterime sunulan film izleyenlere duygu dolu anlara yaşattı. Bosnalı Salih'in anne ve babasını arayış hikâyesinin anlatıldığı film öncesinde patlamış mısır ve gazoz ikramları da Aliağalılara nostaljik bir sinema keyfi sundu. İki saat süren filme büyükler kadar küçükler de ilgi gösterdi.

“Aliağa'da Sinema Günleri” gösterim takvimi

30 Ocak Çarşamba

Saat 20.30 Annemin Yarası

1 Şubat Cuma

Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu

2 Şubat Cumartesi:

Saat 20.30 Deli Dumrul

3 Şubat Pazar

Saat 20.30 Düğüm Salonu