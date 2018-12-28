Annesi cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden olan Dr. Aksoy yaşamını yitirdi

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Melahat Aksoy'un oğlu Dr. Ercüment Aksoy, İzmir'in Tire ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ömrünü eğitime adamış Melahat Aksoy'dan geriye kalan tek oğlu Dr. Ercüment Aksoy, iki gün önce ayaklarındaki ağrı şikayetiyle Tire Devlet Hastanesine doktor kontrolüne gitmişti. Burada yapılan kontrolün ardından evine dönen Aksoy, evinde aniden yere düştü ve bayıldı. Aksoy'un düşmeden sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Aksoy'un cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm haberi başta sağlık ve eğitim camiası olmak üzere tüm Tire'de büyük üzüntüye neden oldu.

Ercüment Aksoy, uzun yıllar Almanya'nın Köln şehrinde çocuk doktoru olarak görev yapmış ve emekli olduktan sonra Tire'ye dönmüştü.