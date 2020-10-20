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Annesiz yavruları Anadolu çoban köpeği besliyor

İzmir Urla’da, anneleri doğumda ölen 4 Rus finosu yavru, çiftlikteki Anadolu çoban köpeği Asya tarafından besleniyor.

İzmir Urla'da, anneleri doğumda ölen 4 Rus finosu yavru, çiftlikteki Anadolu çoban köpeği Asya tarafından besleniyor.


İzmir Urla'da 2014 yılında Anadolu çoban köpeği üreticisi Çetin Türkoğlu tarafından sahiplenen Rus finosu Minnoş, geçtiğimiz günlerde 6 yavru doğurdu, yavrulardan 2'si hayatını kaybetti. Minnoş'un ölmesi üzerine 4 yavru köpek annesiz kaldı. Bunun üzerine yakın zamanda doğum yapan ve sütü fazla olan Anadolu çoban köpeği Asya, yavruları beslemeye başladı. Asya'nın evlat edindiği yavru köpeklerin süt emmesi renkli görüntüler oluşturdu. Çiftliğin sahibi Çetin Türkoğlu, Anadolu çoban köpeklerinin merhametli ve sadık olarak bilindiklerini söyledi.

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