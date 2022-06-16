Antakya Medeniyetler Korosu, şarkılarını çocukların eğitimi için söyleyecek

Ülkemizde ve dünyada bugüne kadar binin üzerinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) yararına 29 Haziran Çarşamba akşamı Alaçatı Anfitiyatro'da unutulmaz bir konser verecek.

3 semavi dinin mensuplarını bir araya getiren ve her meslek grubundan insanı buluşturan Antakya Medeniyetler Korosu, ilahi ve halk şarkılarının yanı sıra, güncel şarkıları da yorumlayarak İzmirlilerin beğenisine sunacak. Konser, Çeşme Belediyesinin de katkılarıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) yararına 29 Haziran Çarşamba akşamı Alaçatı Anfitiyatro'da gerçekleştirilecek.

Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, İzmir'de böylesi anlamlı bir konsere imza atacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, konserden elde edilecek gelirin tamamının Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun ülkede bir arada yaşama kültürünü herkese gösterdiğini, insanların barış ve huzuruna katkı yapmak istediklerini ifade eden Özfırat, seyircilerin yalnızca bir konser değil interaktif bir şov da izleyeceklerini dile getirdi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle uygar, aydın ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Genel Müdürü Şule Bilir de, her yıl bin 500 öğrenciye eğitim ve etkinlik desteği sağladıklarını söyledi.

Çocukların eğitimine destek olmaktan ötürü mutlu olduğunu dile getiren etkinlik organizatörlerinden Melis Bozkurt da, biletlerin Biletix.com üzerinden satın alınabileceğini belirtti.