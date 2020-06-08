İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antik kent için protokol

İzmir Bergama’daki Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için İzmir Valiliğinde protokol imzalandı.

İzmir Bergama'daki Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için İzmir Valiliğinde protokol imzalandı.


İzmir Bergama'da Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için müjdeli bir adım atıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için bir araya geldi ve Bergama'nın heyecanla beklediği projenin protokolünü imzaladı.


Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İlçemiz zengin kültürel ve tarihsel bir geçmişe sahip. Antik dönemden itibaren adı tarih sahnelerinde hep olan kentimiz ne yazık ki son dönemlerdeki ilgisizlik nedeniyle adeta talihine terk edilmiş bir durumdaydı ama biz yönetim şeklimiz ve çalışma azmimizle bu duruma ‘dur' diyeceğiz. İlçemizin makus talihini değiştireceğiz. Her biri milyonlarca lira ile ifade edilen ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizin hazırlıklarını tek tek yapmaya devam ediyoruz. Bergama'mızı hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.