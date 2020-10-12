Apartman görevlilerinin sesi Konak'tan duyuruldu

Türkiye'de ilk kez apartman görevlilerinin seslerini duyurma fırsatı bulduğu toplantıda video mesajı yayınlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki bir buçuk milyon apartman görevlisine “Hakkınızı sonuna kadar savunacağız” mesajını Konak'tan verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun da katılımıyla düzenlenen kahvaltıda apartman görevlileri ile bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde tüm Konak'taki apartman görevlilerinin sırayla katılacağı toplantıların ilkinde Mimar Sinan ve Kahramanlar Mahallelerinde görev yapan apartman görevlileri yer aldı. Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gülay Pekcan ve Kahramanlar Mahalle Muhtarı Nalan Çamaltı'nın da katıldığı toplantıda apartman görevlileri yaşadıkları sıkıntıları anlatma fırsatı buldu. Türkiye'de ilk kez apartman görevlilerinin sosyal haklarının korunması ve seslerinin duyurulması adına yerel yönetim ve siyasi temsilcilerle bir araya geldiği toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da video mesajı yayınlandı.

Kılıçdaroğlu: Haklarınızı sonuna kadar savunacağız

Apartman görevlilerine seslenerek “Haklarınızı sonuna kadar savunacağız” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda yayınlanan mesajında şu sözlere yer verdi:

“Tüm apartman görevlileri bizim en yakın dostlarımızdır. Aslında bizim sırdaşlarımız onlar. Onlar günlük yaşamda bizim en büyük yardımcılarımızdır. Pandemi döneminde onların bizlere verdiği desteği asla unutmayacağız. Nasıl doktorlar, sağlık çalışanları, hastanede hastalara her türlü yardımı yaptılarsa, her türlü fedakarlıkta bulundularsa apartman görevlileri de sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemde bizim bütün sorunlarımızı paylaştılar, bizlere yardım ettiler, yiyeceğimizi, içeceğimizi, suyumuzu karşıladılar. Dolayısıyla onlara minnet borçluyuz. Peki apartman görevlilerinin haklarını teslim ediyor muyuz? Onlar gerçekten bizim en yakınımız ise, sırdaşımız ise zaman zaman bizim bütün sorunlarımızı çözerken onlar bizim yanımızda duruyorlarsa, acaba yasal olarak onların haklarına yeteri kadar sahip çıktık mı, onların haklarını teslim ettik mi? Hayır. Samimi olarak söylemek gerekirse apartman görevlilerinin haklarını yeteri kadar savunamadık. Şimdi biz savunmak istiyoruz. Ama elbirliği ile, birlikte Yasal olarak haklarınız var ama bu haklarınız da çoğu zaman teslim edilmiyor. Biz sizlerin hakkını sonuna kadar savunacağız. Sizleri bir araya getiren belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum.”

Batur: Apartman görevlilerinin sesi olacağız

Konak'ı kente emek verenlerle birlikte yöneteceklerini söyleyen Başkan Batur, apartman görevlilerinin önemini vurguladığı konuşmasında birlikte bir yol haritası çıkaracaklarını, apartman görevlilerinin sesi olacaklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Apartman görevlileri yaptıkları çalışmalarla, vatandaşa olan hizmet ile binaların eli ayağıdır. Apartman görevlilerinin önemi özellikle pandemi sürecinde daha çok görünür oldu. Vatandaşın binalardan çıkamadığı dönemde, verdikleri hizmet ile özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet ulaşmasında çok büyük emek sarf ettiler. Sizlerle bundan sonraki süreç için bir yol haritası çıkaracağız. Kente daha iyi hizmet etmek için, sizlerin problemlerinizin siyasetin üst kesimlerine ulaşabilmesi için sizin sesiniz olacağız. Kent vatandaşla beraber, kente emek veren insanlarla birlikte yönetilir. Bu sebeple sizlerle daha her zaman birlikte olacağız, daha samimi daha içten dayanışma ruhu içinde beraber olacağız.”

“Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Toplantıda konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da apartman görevlilerinin haklarını alabilmesinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, “Bugüne kadar haklarını alamamış olan, gecesini gündüzüne katarak görevine yerine getiren ne kadar insanımız varsa onların haklarını alabilecekleri bir örgütlenme modeli için biz CHP olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Deniz Yücel: Bugün Abdül Batur'un öncülüğünde bir adım atıldı

İlk kez apartman görevlileri ile emeklerinin karşılığını bulabilmek, seslerini duyurabilmek ve haklarını korumak üzere bir buluşma düzenlendiğinin altını çizen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bugün burada alın teri ve emeği ile çalışan, birbirinden değerli, birbirinden fedakar, apartman görevlilerimizle bir aradayız. Özelikle pandemi sürecinde tüm olumsuz koşullara rağmen sağlığınızı riske atarak çalıştınız. Türkiye'de bir, bir buçuk milyon apartman görevlisi var. Bunların sadece küçük bir kısmı sendikalı. Haklarınız için haklarınızı korumak için örgütlenmelisiniz. Bugün Abdül Batur'un öncülüğünde bir adım atıldı, Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Bu buluşmalar devam edecek” diye konuştu.

Apartman görevlileri ilk kez sıkıntılarını paylaşma fırsatı buldu

İlk defa kendileri için düzenlenen bir toplantıda sorunlarını anlatma fırsatı bulan apartman görevlileri, “Bize ilk defa böyle değer verildi, ilk defa dikkate alındık. Çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz ilk defa soruluyor. Çok mutlu olduk” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi. Kahvaltı bitiminde ise tüm apartman görevlilerine CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan, içinde iş tanımları, sosyal hakları, sosyal güvenlik, kıdem tazminatı emeklilik gibi konuların yer aldığı kitapçıklar dağıtıldı.