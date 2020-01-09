APİKAM'da hafıza mekânları konuşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), ocak ayında "Kent Belleğini Hafıza Mekânları Üzerinden Okumak" konulu söyleşiler dizisine ev sahipliği yapacak.

Kentin tarihine ve kültürüne ışık tutan APİKAM, 2020'ye hızlı başlıyor. APİKAM ocak ayında "Kent Belleğini Hafıza Mekânları Üzerinden Okumak" üst başlıklı bir söyleşiler dizisi düzenleyecek. İstanbul ve Ankara'dan da konuşmacıların katılacağı söyleşiler APİKAM toplantı salonunda 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinlikle İzmir'i hafıza mekânları üzerinden düşünmeyi sağlamak; kentlilik bilincinin oluşmasında müzelerin ve hafıza mekânlarının önemine dikkat çekmek hedefleniyor.

3 söyleşi 7 konuk

Farklı şehirlerdeki hafıza mekânlarının işlevlerinin üzerinde durulacağı söyleşiler dizisi 14 Ocak'ta “Bellekten Bilgiye Kültür Sanat Hafızası: İKSV” ile başlayacak. Konuşmacı İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) Esra Çankaya olacak. Söyleşiler dizisinin 21 Ocak'ta iki konuğu olacak. SALT GALATA'dan Lorans Tanatar Baruh “Hafızanın Mekânı Mekânın Hafızası”, akademisyen Prof. Dr. Melek Göregenli “İzmir'i Hafıza Mekânları Üzerinden Düşünmek” üzerine konuşacak. Söyleşiler dizisi 28 Ocak'ta Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden (VEKAM) Arzu Beril Kırıcı ve Alev Ayaokur'un “Kentlerin Hafızası: Müzeler ve Bellek Merkezleri” söyleşisiyle sürecek. Aynı gün APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı ve Uzman Gözde Yılmaz'ın “APİKAM'ın bellek mekânı olarak işlevi” hakkındaki sunumlarıyla da dizi sona erecek.