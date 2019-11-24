Ara tatilde öğretmenlere katkı sağlayacak etkinlikler

18-22 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleyen Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl okul öncesi öğretmenleriyle yürütülen “Aliağa Temelden Algoritma” projesi amaçlarından biri olan öğretmen eğitimleri kapsamında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğret. Üyesi Özlem Okyay'ın “Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi” seminerini Aliağa MTAL salonunda Aliağa'daki tüm okul öncesi öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yine okul öncesi öğretmenlerine yönelik Cumhuriyet İlkokulu salonunda Samet Arıcıoğlu tarafından “Algoritma Etkinlikleri” semineri verildi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz'ın, HABAŞ Hamdi Başaran MTAL salonunda verdiği “STEM Nedir? Neden Önemlidir?” sunumuna ilgi yoğun oldu. Sınıf öğretmenlerine yönelik “Web2 Araçları ve Kodlama Atölyesi” etkinliği Fatih Ortaokulu'nda eğitmenler Şafak Uygun ve Özgür Selen tarafından verildi. Eğitim faaliyetlerinin yanında sportif faaliyetler de düzenleyen Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda “Öğretmenler Bisiklet Turu” ve “Öğretmenler Arası Oryantiring Etkinliği” gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan etkinlikler sonunda bisiklet turu etkinliğinde görev alan Rahşan Demirli ve Gökhan Demirli'ye ve oryantiring etkinliğinde görev alan Emre Okmar ve Suray Duran‘a plaket takdim etti.