Arabalı vapur "milyon" sınırını aştı

İZDENİZ arabalı vapurlarının kullanımı 2010 yılına göre üç kat artarken, taşınan araç sayısında 2018 yılı bitmeden ilk kez "milyon barajı" da aşıldı. Yılın "1 milyonuncu" aracı, Üçkuyular İskelesi'ndeki mini törenle geçiş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı; modern, çevreci ve engelli kullanımına uygun 15 yolcu gemisi ile 3 arabalı vapuru ile körfezdeki hem toplu ulaşım hem de araç taşımacılığındaki ağırlığını artırdı. 2015 yılında Hasan Tahsin, 2016 yılında ise Kubilay ve Ahmet Piriştina arabalı vapurlarını hizmete alan belediye, eski vapurlara göre yüzde 30 yakıt tasarrufu sağladı. Hızı sayesinde sefer sürelerini kısaltan yeni nesil arabalı vapurlarla taşınan araç sayısı da son 3 yılda 2 kat arttı. Bu artışta, yeni gemilerin konforu, engelli ve yaşlı yolculara sağladığı kolaylık, çocuk oyun alanı, bisiklet ve motosiklet park yerlerinin bulunması gibi çağdaş özellikleri de etkili oldu.

Şanslı sürücüyü başkan karşıladı

İZDENİZ, 2018 yılında arabalı vapurla taşınan araç sayısının 1 milyona ulaşması nedeniyle Üçkuyular İskelesi'nde sürpriz bir tören düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte belediye bürokratları, Ahmet Piriştina arabalı vapurunu kullanacak "1 milyonuncu" araç sürücüsünü beklemeye başladı. Her şeyden habersiz annesi ve babası ile Bostanlı'ya gitmek için hareket eden Şükran Kurtulmuş, günün şanslısı oldu. Başkan Aziz Kocaoğlu, Şükran Kurtulmuş'u çiçek ve plaketle kutladı. Çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, arabalı vapuru sürekli kullandığını, kent içi ulaşımında deniz ulaşımının rahat ve konforlu olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana Körfez ulaşımını geliştirmek için çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "15 yıllık belediye başkanlığım sürecinde biz deniz ulaşımımızdaki bütün gemileri yenileme kararı almıştık. Önce yolcu vapurlarından başladık. Sadece Türkiye'de değil, dünyada ses getiren kataraman tipi 15 gemilik filo oluşturduk. 117 milyon euro değerinde. 3 tane de arabalı vapur aldık. Tüm gemilerimizi Türk tersaneleri yaptı. Şimdi de iki arabalı vapur daha alıyoruz. Biraz daha küçük tip olacak ve yoğun olmayan saatlerde çalıştırılacaklar; ihalesini yaptık" dedi.

2010 yılında 300 bin olan arabalı vapur kullanan araç sayısının geçen sene 890 bine çıktığını, bu yıl da 1 milyon barajını aştıklarını hatırlatan Kocaoğlu, deniz ulaşımını canlandırmak için iskele sayısını artırmanın da önemine değinerek şunları söyledi:

"Bir körfez kentinde denizi yoğun bir şekilde kullanmak, araç-gereç, gemi ve iskele sayısını artırmak son derece önemli. Burada ciddi sıkıntılarımız var. İskelelerde tadilat yapmamız gerekiyor. Ankara'dan onay beklemek durumundayız. Gemilerimizi fırtınalı havalarda park edecek, geceletecek bir yerimiz yok. Bostanlı Vapur İskelesi'nin yanındaki balıkçı barınağını istiyoruz bu iş için.. Uzun yıllardır görüşmelerimiz devam ediyor. Umuyorum, görevimizi bitirmeden, 3 ay içinde o izni alır ve vapurlarımızı gece korkusuz, güvenli bir limana, sığınağa bağlayabiliriz. Ankara'ya ilettiğim dosyalarda bu konu vardı. Bakanlıklarda gidip geliyor. Yukarıdan bir siyasi karar verildiğinde, bir direktifle kolaylıkla hallolur diye düşünüyorum."

Araç sayısı 8 yılda 3 kat arttı

2010 yılında 301 bin, 2011 yılında 363 bin, 2012 yılında 420 bin, 2013 yılında 483 bin, 2014 yılında 476 bin, 2015 yılında 513 bin, 2016 yılında 763 bin, 2017 yılında ise 890 bin araç taşıyan İZDENİZ arabalı vapurları, 2018 yılı bitmeden ilk kez 1 milyon adet rakamına ulaştı. 2010 yılına göre arabalı vapurların kullanımı 3 kat artarken, bu artışta 2015 yılından itibaren hizmete alınan Hasan Tahsin, Ahmet Piriştina ve Kubilay arabalı vapurları önemli rol oynadı.