İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç bagajında 300 litre bandrolsüz dezenfektan yakalandı

İzmir’in Selçuk ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu aracın bagajından 300 litre sahte dezenfektan çıktı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu aracın bagajından 300 litre sahte dezenfektan çıktı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yapılan çalışmada şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 litrelik bidonlar halinde 300 litre sıvı el dezenfektanı, çeşitli ölçülerde 740 boş şişe 772 plastik şişe kapağı ve 4 bin etiket ele geçirildi. Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki şahıs ve sonradan aracın yanına gelerek malzemelerin kendisine ait olduğunu belirten bir şahıs yakalandı. 3 şüpheli hakkında “bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti” suçundan yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.