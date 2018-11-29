Araç muayenesinde uzun süre bekleme sorunu çözüme kavuştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, en önemli sorunlardan biri olan yük ve yolcu taşımacılığı yapan şirketlerin uzun süren araç muayeneleri, yapılan görüşmeler sonrasında çözüme kavuştu.

Rafineri ve petrokimya endüstrisi, enerji, demir çelik, gemi söküm, liman ve lojistik sektörleri ile yalnızca bölgenin değil Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticari merkezlerinin başında gelen Aliağa'da, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnaf ve şirketlerin araçları, muayene için uzun süreli bekliyordu. Bu durum sorun teşkil ederken, bazı üyelerin konuyu Aliağa Ticaret Odası ALTO)'na aktarması üzerine oda harekete geçti. Araçların vize işlemlerini gerçekleştiren TÜVTÜRK ile görüşme sağlayan ALTO, sürelerin kısaltılması talebinde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda, muayene süreleri kısaldı.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk ve Meclis Başkanı Adnan Saka, TÜVTÜRK yetkilileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara kolaylık

Ortak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muayene süresi dolan araçlar, Aliağa'daki araç muayene istasyonunun 25 ila 45 günü bulan randevu vermesi sebebiyle araçlarına vize almak için çevre ve merkez ilçelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Muayene için 100 kilometrelik mesafede ve tam 1 iş gününde gerçekleşmesi nedeniyle üyelerimiz ve vatandaşlarımız zaman ve maliyet kaybına uğruyorlardı. Bu noktada üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmaları noktasında TÜVTÜRK yetkililerine taleplerimizi ve görüş önerilerimizi ilettik. Kendileri de bizim taleplerimize dikkate alarak uzun süredir üyelerimizin ve vatandaşlarımızın sorun yaşadığı geç randevu verilme sorununu istasyona personel takviye ederek mevcut kapasitelerini arttırdılar. Yapılan düzenlemelerle yük ve yolcu taşımacılığı yapan üyelerimiz artık 3 ila 5 gün arasında araçlarını belirlenen randevu saatinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmekteler."