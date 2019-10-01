Araç plakaları artık Çiğli'de basılıyor

Çiğli Belediyesi ile Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası iş birliğinde gerçekleştirilen girişimler sonucunda, araç plakaları artık Çiğli'de basılmaya başlandı.

Artan nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurup, Çiğli Belediyesinin de desteğini alarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na başvuran Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası yönetimi, yürütülen görüşmeler sonucunda plaka basım işlemlerini gerçekleştirme yetkisini aldı.

Araç alım-satım süreçlerinde daha önce başka ilçelere giderek uzun uğraşlar sonucu plakalarını alabilen Çiğlili vatandaşların, bu işlemlerini artık Çiğli Belediyesi eski binasında bulunan esnaf odasının plaka basım atölyesinden gerçekleştirebileceği bildirildi. Plaka basımlarını CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve odanın başkanı İbrahim Bayram, bu hizmetin vatandaşın işini kolaylaştıran, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Yerinde hizmet anlayışıyla Çiğlili vatandaşlara birbirinden farklı alanlarda hizmet sunduklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğlili vatandaşlarımız yıllardır plaka işlemlerini başka ilçelerde zorlu süreçler sonucunda gerçekleştiriyordu. Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odasının başlattığı girişme destek olduk. Birlikte yürüttüğümüz girişimler sonucunda vatandaşlarımızın bu sorununa çözüm ürettik. Her yanıyla yaşam kalitesi yüksek bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey daha güzel bir Çiğli için" diye konuştu.

Uzun uğraşlar sonucu hayata geçirilecek bu hizmetin Çiğlililer için önemli olduğunu vurgulayan Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Kamyonlar ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bayram da, şu ifadelere yer verdi:

"Plaka basım işlemlerinin Çiğli'de yapılıyor olması, hem ilçemizin prestiji açısından hem de bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımız açısından önemli bir gelişme."